Кличко рассказал о развитии медицинской сферы Киева в 2024 году

В Киеве в 2024 активно занимались развитием медицинских учреждений, которые заботятся о здоровье украинцев: какие-то заведения были обновлены современными медсистемами, тогда как другие – были только созданы.

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Об инновациях года в медицинской жизни Киева рассказал глава столицы Виталий Кличко.

В Киеве реконструировали амбулаторию общей практики – семейной медицины КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №2" в Дарницком районе столицы, которую реконструировали за средства города. Медучреждение находится в жилом массиве Осокорки. И уже в ноябре начнет принимать пациентов.

"Пациентов принимает обновленный Киевский городской центр нефрологии и диализа. Отремонтировали все отделения на 5 этажах здания, открыли и новые отделения. Ряд медучреждений столицы оснастили современными системами энергосбережения для уменьшения затрат и повышения экологичности", – написал Кличко.

Кличко отметил, что открыли Центр реабилитации для детей с инвалидностью в Дарницком районе. Дети получают помощь, необходимую для физической и социальной адаптации.

"Весной и летом более 40 украинских Защитников и Защитниц с ампутациями отправились в Берлин для установления современных протезов и реабилитации. Киевские протезисты прошли обучение в Германии. На базе городской больницы № 12 совместно с немецкими специалистами создаем Центр протезирования для военных" .