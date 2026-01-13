Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве

В этой чрезвычайной ситуации город заботится, в частности, о людях, которые не могут позаботиться о себе сами. Обеспечивая работу пансионатов для пожилых людей, психоневрологических интернатных учреждений, учреждений, где проживают дети, лишенные родительской опеки.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что всего подобных заведений в столице 10. Все они обеспечены альтернативными источниками электроэнергии, водоснабжением, теплом, питанием.

"Проверил сегодня, как функционирует один из городских пансионатов для пожилых людей. Где проживают и получают квалифицированную помощь и поддержку 217 пожилых людей, людей с инвалидностью. Из них – почти 100 лежачих. В частности, заведение приняло 107 граждан, которые являются внутренне перемещенными лицами. Самому старшему из них – 99 лет", – отметил Кличко.

Мэр Киева рассказал, что необходимой составляющей функционирования заведения является теплообеспечение помещений, энергозапитка оборудования и средств для медицинского и бытового обслуживания, лифтового оборудования.

"В случае перебоев с электроэнергией здесь работает генератор, установлена солнечная электростанция (СЭС), есть своя скважина воды. А для резервного теплоснабжения "Киевтеплоэнерго" оперативно подключило мобильную передвижную котельную", – отметил Кличко.

Он добавил, что в ближайшие 2 недели морозы в столице будут продолжаться. Работа городских служб продолжается в круглосуточном режиме – для восстановления поврежденной врагом критической инфраструктуры. Коммунальщики делают все, чтобы вернуть жителям города тепло, горячую воду.