УкраїнськаУКР
русскийРУС

Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве

Мария Шевчук
Кияни
2 минуты
1,2 т.
Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве

В этой чрезвычайной ситуации город заботится, в частности, о людях, которые не могут позаботиться о себе сами. Обеспечивая работу пансионатов для пожилых людей, психоневрологических интернатных учреждений, учреждений, где проживают дети, лишенные родительской опеки.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве

Он добавил, что всего подобных заведений в столице 10. Все они обеспечены альтернативными источниками электроэнергии, водоснабжением, теплом, питанием.

Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве

"Проверил сегодня, как функционирует один из городских пансионатов для пожилых людей. Где проживают и получают квалифицированную помощь и поддержку 217 пожилых людей, людей с инвалидностью. Из них – почти 100 лежачих. В частности, заведение приняло 107 граждан, которые являются внутренне перемещенными лицами. Самому старшему из них – 99 лет", – отметил Кличко.

Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве

Мэр Киева рассказал, что необходимой составляющей функционирования заведения является теплообеспечение помещений, энергозапитка оборудования и средств для медицинского и бытового обслуживания, лифтового оборудования.

Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве

"В случае перебоев с электроэнергией здесь работает генератор, установлена солнечная электростанция (СЭС), есть своя скважина воды. А для резервного теплоснабжения "Киевтеплоэнерго" оперативно подключило мобильную передвижную котельную", – отметил Кличко.

Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве
Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве

Он добавил, что в ближайшие 2 недели морозы в столице будут продолжаться. Работа городских служб продолжается в круглосуточном режиме – для восстановления поврежденной врагом критической инфраструктуры. Коммунальщики делают все, чтобы вернуть жителям города тепло, горячую воду.

Кличко рассказал, как в режиме ЧС работают пансионаты для пожилых людей в Киеве