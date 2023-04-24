Кличко рассказал историю киевлянки-акушерки, которая с первых дней войны принимала роды в бомбоубежище

Мэр Киева Виталий Кличко показал историю киевлянки-акушерки, которая с первых дней полномасштабной войны принимала роды в бомбоубежище медучреждения. Видео Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Продолжаю рассказывать про #ЛюдиТвогоКиева. О тех киевлянах, которые делают все, чтобы наш город становился комфортной, красивой и безопасной европейской столицей. А самое главное – дружественным городом, который заботится о людях и делает все для Победы. Сегодня история о Светлане Рудченко, которая уже 23 года работает в Киевском городском роддоме № 5. Два последних года Светлана – главная акушерка. Родом женщина из Полтавщины. Выбор профессии не был случайным – на него повлияла прабабушка, работавшая акушеркой. И уже с детства Светлана знала, что ее призвание – принимать роды", – отметил в сообщении к видео Кличко.

Он подчеркнул, что роддом №5, в котором работает Светлана Рудченко – ведущее медицинское учреждение в Украине, которое имеет давние традиции и собственную школу акушеров-гинекологов. Это один из самых больших роддомов столицы, где рождается каждый четвертый киевлянин.

"24 февраля 2022 года, когда Россия ворвалась в Украину с полномасштабной войной, наша жизнь разделилась на "до войны" и новую реальность. Но, несмотря на ракетные обстрелы, разрушения, ужас и боль – жизнь продолжается. И на свет появляются новые украинцы ", – написал Кличко.

Светлана вспоминает, как очнулась в первый день полномасштабной войны от громких взрывов. Друзья предлагали уезжать из Киева либо на запад Украины, либо за границу. Акушерка была уверена в одном, что она нужна столице, своему роддому.

Не показывая страха, держа себя в руках, как могла успокаивала своих коллег и пациенток. С первого дня войны в родовом бомбоубежище организовали безопасное место для рожениц и сотрудников. Продумали все детали – как кормить женщин в укрытии и обеспечить тепло, где взять лекарство для рожениц после родов или операций. Помогали в этом и столичные власти, и волонтеры. Были в медучреждении и собственные запасы продовольствия и медикаментов. 24 февраля 2022 года в бомбоубежище родились 20 младенцев", – отметил Виталий Кличко.

С начала широкомасштабной войны Светлана стала еще и волонтером. Даже открыла свой благотворительный фонд. Врач психологически помогает беременным и роженицам, а также предоставляет им необходимые медикаменты, средства гигиены, детскую одежду. Военным одной из бригад помогает продуктами питания и одеждой.