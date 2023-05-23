Кличко проверил реконструкцию Центра комплексной реабилитации в Подольском районе Киева

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как проходит реконструкция здания для размещения Центра комплексной реабилитации и предоставления социальных услуг для детей и лиц с инвалидностью в Подольском районе столицы. Ремонтные работы в здании на завершающем этапе. Центр будет введен в эксплуатацию уже в этом году. Оборудован он будет по лучшим европейским стандартам.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"Еще до полномасштабного вторжения Киев начал активное развитие комплексной и современной системы социальной реабилитации детей и взрослых с инвалидностью. К сожалению, полномасштабное вторжение России на время приостановило наши планы, – отметил мэр Киева.

"Однако работа над реализацией запланированных проектов уже продолжается, ведь потребность в функционировании Центров комплексной реабилитации и предоставления социальных услуг для детей и лиц с инвалидностью только растет. В 2022 году произошел наибольший прирост за последние 10 лет, что напрямую связано с военной агрессией", – заметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что на начало этого года в Киеве зарегистрировано более 12500 детей с инвалидностью до 18 лет, что на 650 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди причин инвалидности на первое место занимают расстройства психики и поведения, на втором месте – врожденные пороки развития, на третьем – заболевания нервной системы.

Центр комплексной реабилитации и предоставления социальных услуг для детей и лиц с инвалидностью в Подольском районе будет введен в эксплуатацию уже в этом году. Реконструкция этого здания позволит увеличить мощность заведения. В Центре высококвалифицированные специалисты будут предоставлять реабилитационные и социальные услуги для детей с инвалидностью от малышей до 18 лет и главное для лиц с инвалидностью от 18 до 35 лет.

"Получать услуги в Центре смогут не только жители Подольского района, но и других районов столицы. Центр будет оборудован по лучшим европейским стандартам", – отметил мэр Киева.

В Центре будут работать отделения ранней реабилитации (абилитации); социальной реабилитации (абилитации); психолого-педагогической реабилитации; физической реабилитации; профессиональной и трудовой реабилитации/трудотерапии (трудовые мастерские); медицинской реабилитации и медицинского наблюдения; дневного ухода; служба социального патронажа.

Центр снабжен комплексной системой специализированного видеонаблюдения, созданы все необходимые условия для доступности. Оборудован специальным кондиционированием помещений.