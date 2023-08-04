Кличко проверил, как завершают работы по обустройству нового сквера вблизи станции метро 'Героев Днепра'. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как завершают работы по созданию зеленой зоны у станции метро "Героев Днепра". Ранее на месте нового сквера находились более полутора сотен МАФов, которые столичные коммунальщики демонтировали.

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Об этом Кличко рассказал в своем Telegram-канале.

"Как видите, нет здесь никаких новых застроек и торговых комплексов, как сначала некоторые пытались говорить. – А есть озелененное комфортное и безопасное общественное пространство. Еще пол года назад на месте сквера была совсем другая территория. На ней были расположены 160 МАФов. Все они демонтированы", – отметил мэр Киева.

"Участок у выхода из метро обустроили как зону ожидания и отдыха. В частности, установили хорошую перголу и скамейки. И что главное – наконец-то транзитная территория возле конечной станции метро – "Героев Днепра" – является инклюзивным и доступным для каждого. Местные жители, с которыми я общался, с удовольствием отдыхают в новом сквере", – подчеркнул Виталий Кличко.

Для освещения территории установили 27 опор. Также работает топливооросительная система для растений. В трех центральных точках сквера высадили тибетские и декоративные вишни. Создали аллею кленов. Высадили также кусты и цветы.

Напомним, подобные зеленые территории на местах, где демонтировали МАФы, уже обустроили на бульваре Николая Михновского, возле станции метро "Политехнический институт", на Вышгородской улице, возле станции метро "Шулявская". Также продолжаются работы по созданию комфортного общественного пространства с озеленением у станции метро "Берестейская".