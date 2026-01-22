Кличко проверил, как функционирует один из киевских центров реабилитации детей с инвалидностью

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как в чрезвычайной ситуации, в которой живет сейчас столица, работает один из городских центров реабилитации детей с инвалидностью. Здесь ежедневно оказывают помощь около 80 детям. В течение прошлого года комплексные реабилитационные услуги получили более 1500 детей.

Об этом Кличко рассказал в соцсетях. Он отметил, что, несмотря на все вызовы войны, заведение продолжает работать стабильно.

"Благодаря заблаговременно подготовленным средствам энергопитания, здесь могут работать лифты, есть водоснабжение. Бесперебойно работает все оборудование – включая то, которое требует высокого напряжения", – отметил мэр Киева.

Как рассказал Кличко, центр оборудован 4 генераторами и 2 портативными зарядными станциями EcoFlow. До апреля здесь планируют установить солнечные панели и инверторные генераторы.

"Напомню, в этой сложной ситуации город продолжает заботиться, в частности о людях, которые не могут позаботиться о себе сами. Обеспечивая работу пансионатов для пожилых людей, психоневрологических интернатных заведений, учреждений, где проживают дети, лишенные родительской опеки. Все такие заведения обеспечены альтернативными источниками питания, водоснабжением, теплом, питанием", – подчеркнул Кличко.