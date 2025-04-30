Кличко провел встречу с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен: о чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко во время конгресса Европейской народной партии встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Решительная поддержка Украины, новые – более эффективные и более смелые – шаги партнеров нужны безотлагательно. Чтобы остановить Путина. Иначе весь ужас войны ощутит на себе и Европа", – отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что партнеры должны максимально консолидировать усилия в помощи Украине. Кроме прочего, и в активизации продвижения Украины к членству в ЕС.

"Общался также с президентом группы ЕНП в Европейском комитете регионов Сари Раутио. Обсудили вопросы местного самоуправления. И недопустимость ограничения его полномочий в демократическом обществе", – написал Кличко.