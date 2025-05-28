Кличко принял участие в заседании Совета безбарьерности Киева и сообщил о результатах

Мэр Киева Виталий Кличко открыл в столичной мэрии второе заседание Совета безбарьерности.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Киев уже не первый год работает над системой доступности в столице и внедряет ее во все сферы жизни. В 2024 году завершили реализацию первого Плана мероприятий по внедрению безбарьерности. В 2025-м приняли новый - на 2 последующих года. Он охватывает 186 конкретных задач в 6-ти направлениях: физическая, информационная, цифровая, экономическая, образовательная и гражданская безбарьерность.

Это - четкий алгоритм действий, где зафиксировано, как и в какие сроки должны быть достигнуты результаты. Кто за это отвечает.

Документ сформировали на основе предложений более 40 структурных подразделений КГГА и коммунальных предприятий. То есть - от исполнителей, которые ежедневно работают с реальными запросами людей", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он сообщил, что запланировано, в частности, обустройство более 600 придомовых территорий и капитальный ремонт более 400 многоквартирных домов, установка 70 звуковых светофоров и более 350 модернизированных лифтов, 285 образовательных учреждений - с пандусами и универсальными туалетами, 165 школьных укрытий с полной доступностью и даже доступные пляжи - таких будет не менее 4.

Мэр столицы отметил, что все новые объекты - развязки, улицы, общественные пространства - проектируют с учетом принципов доступности. Предусмотрена модернизация общественных пространств, чтобы они были удобными и безопасными для всех.