Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в торжественной церемонии открытия Дня Европы, состоявшейся в столице.

"Рад поздравить всех с открытием Дня Европы в Украине, который в Киеве отмечают уже 19 лет подряд. Общая концепция сегодняшнего праздника – "Дунайский путь в Европейский Союз" – определена не случайно. Впервые за 70 лет Украина является председателем "Дунайской комиссии". Это – новые возможности и признание авторитета нашего государства в Дунайском регионе", – сказал Кличко.

"Символично и то, что сегодня также отмечают Международный день семьи. А в символическом смысле семья для Украины – это большая европейская семья", – подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что городские власти ежедневно работают над тем, чтобы Киев развивался как современная европейская столица, становился удобным и комфортным для его жителей и гостей.

"Мы поддерживаем контакты с городами-побратимами, налаживаем новые экономические и культурные связи с городами Европы и мира. Перенимаем лучший опыт из муниципального управления, по развитию местного самоуправления и реализации перспективных городских проектов", – сказал Кличко.

Мэр столицы отметил, что города-партнеры Киева – Будапешт, Вена, Мюнхен, Братислава, Белград – невозможно представить без славного Дуная – артерии, соединяющей наши страны и города.

"Соединяют их и общие ценности – справедливость, закон, достоинство и демократия. А также цель, ради которой украинцы высокой цене завоевали свой европейский выбор. За него отдали свои жизни наши лучшие патриоты! Поэтому мы не должны останавливаться на пути, который выбрали. А должны строить успешное и сильное украинское государство. Потому что Украина – это Европа! А Киев – европейская столица! С Днем Европы вас! Слава Украине!", – сказал Виталий Кличко.

В церемонии открытия Дня Европы также приняли участие вице-премьер-министер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, председатель Дунайской Комиссии Любовь Непоп, послы стран Европейского Союза и государств Дунайского региона.