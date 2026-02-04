Кличко посетил санаторий, где разместили киевлян, которые остались без тепла и света после обстрелов. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил один из бывших городских санаториев, где столица развернула места для временного размещения киевлян, в чьих домах из-за обстрелов отсутствуют тепло и электроснабжение.

О визите глава столицы рассказал в своем Telegram.

"Сейчас в заведении находятся 18 жителей из Деснянского, Голосеевского и Днепровского районов. Среди них – пожилые люди, семья защитника с высокой ампутацией, чье жилье было повреждено во время атаки 3 февраля, мать с ребенком с инвалидностью", – сообщил мэр.

Он добавил, что в заведении уже обустроили 60 мест, но в случае необходимости могут увеличить их количество до 120.

"Для людей создали безопасные и достойные условия. Союз Самаритян Украины Киевского объединения обеспечил трехразовое питание, обустроил кухню, душевые, есть стиральные машины. В заведении есть тепло и свет. Рядом с жителями круглосуточно социальные работники Киевского городского территориального центра, которые помогают с бытом, уходом и сопровождением", – рассказал Кличко.

По его словам, оперативное реагирование на потребности киевлян стало возможным благодаря совместной работе городских служб и партнеров Киева.

"Также в городе действует возможность временного переселения одиноких людей старшего возраста в гериатрические пансионаты. Если знаете кого-то, кому нужна такая помощь, обращайтесь в районные территориальные центры или в Киевский городской терцентр по номеру: 044 450 91 66. Социальные работники предлагают временное перемещение всем людям старшего возраста, которые находятся под их сопровождением", – подчеркнул Кличко.