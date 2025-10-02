Кличко посетил одно из медучреждений Минобороны, которому Киев дал из городского бюджета средства на создание безбарьерной среды
Мэр Киева Виталий Кличко посетил одно из лечебных учреждений Министерства обороны, которому столица направила из городского бюджета 20 млн грн на мероприятия по созданию безбарьерной среды (10 млн – в 2024 году и 10 млн – в 2025-м). Кличко пообщался с ранеными военными, которые лечатся в учреждении. Одному из них вручил награду от столицы.
Об этом мэр города сообщил в своем Telegram-канале.
"Посетил одно из лечебных учреждений Министерства обороны. В прошлом году на запрос заведения столица направила из бюджета города этому учреждению 10 млн грн на мероприятия по созданию безбарьерной среды. В этом году – тоже уже 10 млн. Хотя это не коммунальное учреждение, а Министерства обороны. На территории учреждения обустроили парковую зону, где отдыхают раненые бойцы; тротуары и подъездные дорожки к корпусам. Установили скамейки и урны. Также заведение закупило материалы для текущего ремонта помещений. Планируют здесь и обустройство тротуаров с тактильной плиткой. Город рассмотрит возможность выделения медучреждения на продолжение создания безбарьерной среды еще 20 млн грн", – рассказал Виталий Кличко.
Также мэр столицы пообщался с ранеными военными, которые лечатся в заведении. И вручил медаль "Честь. Слава. Государство" бывшему работнику КП "Киевпастранс", ныне сержанту 111-й отдельной бригады ТрО Александру Олещенко. Он добровольцем пошел защищать Украину. Участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях. Более 2 лет находился в российском плену. Был освобожден в июне этого года. Сейчас с ранением ног находится на лечении.
"Киев и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы поддерживать наших Защитников и Защитниц на передовой и помогать тем военным, которые вернулись с фронта. А именно – в лечении, реабилитации, интеграции бойцов в мирную жизнь. Слава Украине! Слава Героям!" – подчеркнул Виталий Кличко.