Кличко посетил один из роддомов Киева, который оснастили солнечной электростанцией

Благодаря помощи правительства Германии Киев реализует проект оснащения 3-х медучреждений автономными солнечными электростанциями. Один из них – роддом в Святошинском районе столицы, посетил мэр Киева Виталий Кличко.

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Об этом городской голова столицы рассказал в соцсетях. Он также обнародовал фото из медучреждения.

"Посетил один из роддомов в Святошинском районе столицы, который оснастили солнечной электростанцией мощностью 120 кВт. Установили в общей сложности более 200 панелей", - рассказал Кличко.

Теперь, в случае отключения электроснабжения, роддом будет иметь собственный источник бесперебойного питания. Это крайне важно, ведь здесь работает операционный блок и отделение для интенсивной терапии новорожденных, отметил мэр.

"Установка солнечного и гибридного инверторов позволит не только получать электроэнергию, но и накапливать ее", – рассказал Кличко.

Работы по оснащению медучреждений солнечными электростанциями выполняются в рамках проекта международной помощи от Правительства Германии. Летом Киев подписал с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) Меморандум о сотрудничестве по внедрению альтернативной энергетики. И благодаря этой помощи партнеров столица реализует проект оснащения 3-х медучреждений автономными солнечными электростанциями. Общий бюджет – 500 тысяч евро, которые предоставляют столице на безвозвратной основе.