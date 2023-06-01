Кличко поручил немедленно проверить все укрытия в Киеве и попросил отстранить главу Деснянского района

Мэр Киева Виталий Кличко дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города. Также обратился в Офис Президента и правительство об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают председатели РГА города. Обратился в Офис Президента и правительства, согласующие назначение и освобождение глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока продолжается следствие относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека", – сообщил мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.