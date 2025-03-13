Кличко попросил Киевсовет найти 500 млн грн на нужды ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко попросил Киевсовет изыскать 500 млн грн на финансирование нужд военных Вооруженных сил Украины.

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Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"К нам постоянно обращаются разные подразделения с запросами о помощи на самое необходимое оснащение. Дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 миллионов гривен на финансирование нужд военных Вооруженных сил Украины", – написал мэр Киева.

Кличко отметил, что в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности. А также – в помощь их семьям, реабилитацию и выплаты ветеранам.

Мэр столицы отметил, что в направленную сумму прибавят еще полмиллиарда гривен.