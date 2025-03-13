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Кличко попросил Киевсовет найти 500 млн грн на нужды ВСУ
Мэр Киева Виталий Кличко попросил Киевсовет изыскать 500 млн грн на финансирование нужд военных Вооруженных сил Украины.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
"К нам постоянно обращаются разные подразделения с запросами о помощи на самое необходимое оснащение. Дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 миллионов гривен на финансирование нужд военных Вооруженных сил Украины", – написал мэр Киева.
Кличко отметил, что в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности. А также – в помощь их семьям, реабилитацию и выплаты ветеранам.
Мэр столицы отметил, что в направленную сумму прибавят еще полмиллиарда гривен.