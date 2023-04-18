Кличко пообщался с мэром Праги и поблагодарил за помощь Киева и Украину

Мэр Киева во вторник, 18 апреля, пообщался онлайн с мэром Праги Богуславом Свободой. Виталий Кличко поздравил его с избранием на должность мэра столицы Чешской Республики.

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Мэр столицы поблагодарил мэрию и общину Праги за поддержку и помощь Киеву и Украине. Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"С первых дней полномасштабной войны столица Чехии помогает Киеву и другим украинским городам, в частности, в гуманитарной и экономической сферах. Приютили чехи и многие спасавшиеся от войны украинские граждане, – заметил мэр Киева. – За это время мэрия Праги передала Киеву 400 тепловых орудий и 10 генераторов мощностью 6,3 кВт, получили мы и 25 грузовых вагонов гуманитарной помощи с продовольствием, средствами гигиены, медикаментами.

Он добавил, что 30 марта мэрия чешской столицы объявила о предоставлении новой помощи. Это медицинские средства для киевлян: наборы для вакцинации, защитные маски и костюмы-комбинезоны, респираторы, одноразовые перчатки. Эту гуманитарную помощь на сумму более 25 млн грн получат столичные больницы.

Мэр Киева пригласил своего коллегу посетить украинскую столицу на День Европы, который в этом году отметит 20-21 мая.

Кличко подчеркнул, что киевские власти заинтересованы в развитии чешско-украинских отношений на всех уровнях. В реализации совместных проектов и программ, как с мэрией Праги, так и с бизнесом, общественными организациями Чехии. И что столичные власти и дальше будут работать в рамках Пакта свободных городов, к которому Киев присоединился во время визита Кличко в Прагу 26 сентября 2022 года.

Напомним, Пакт свободных городов – это открытый и прогрессивный городской альянс, начатый в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы для поддержки и развития местной демократии и самоуправления.