Кличко пообщался с исполнительным директором Fraport – одним из крупнейших операторов аэропортов Европы

Мэр Киева Виталий Кличко пообщался онлайн со Штефаном Шульте – исполнительным директором немецкой компании Fraport, которая является одним из крупнейших операторов аэропортов Европы. Они обсудили, в частности, помощь немецких партнеров в послевоенном восстановлении и налаживании работы украинских аэропортов.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Пообщался онлайн с исполнительным директором компании Fraport Штефаном Шульте. Fraport - один из крупнейших операторов аэропортов Европы. Поблагодарил Германию за поддержку и помощь, которую мы очень ценим. Господин Шульте сообщил, что возглавляемая им компания передаст Киеву в качестве благотворительной помощи 100 тысяч евро", – отметил мэр столицы.

"Обсудили и дальнейшее сотрудничество. В том числе помощь немецких партнеров в будущем, послевоенном восстановлении и налаживании работы украинских аэропортов. В частности, и муниципального аэропорта столицы "Киев" имени И. Сикорского. Штефан Шульте подчеркнул, что уверен: Украина должна победить в этой войне и победит!" – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева пригласил Штефана Шульте посетить украинскую столицу.