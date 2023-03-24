Кличко показал видео обороны Киева от окупантов в марте 2022 года

Виталий Кличко, спустя год обороны Киева, опубликовал видео о том, каким был для столицы март 2022 года. Когда Киев оборонялся, работал и жил, пока в пригородах шли бои, и враг рвался в город.

Видео дня

Видео мэр столицы опубликовал на своем канале в YouTube.

"Ровно 13 месяцев украинцы дерутся за свою свободу и независимость. За свои города и села, за жизнь своих близких и будущее своих детей. 13 месяцев с того дня, как наша жизнь перевернулась и во многом приобрела другие смыслы… За это время каждый из нас по-новому открыл и людей, которые рядом, и людей незнакомых, но живущих в нашем городе, в нашей стране, – отметил мэр столицы.

Виталий Кличко отметил, что большинство украинцев показали себя достойно.

"Да, некоторые из них разочаровали, но таких меньше. А большинство украинцев показали себя отважными бойцами. И наше вечное уважение тем Героям, которые положили свою жизнь за Украину… Мы по-настоящему поняли, насколько мы любим свою страну и своих сограждан. И что вместе мы – сила, которую никогда не справятся с российскими варварами. Вместе мы все преодолеем и победим!", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что март 2022 был едва ли не самым сложным месяцем для столицы. В пригородах шли бои и враг рвался в Киев. Город оборонялся, работал и жил. Киевляне вместе с ВСУ защищали и берегли столицу.