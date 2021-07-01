Кличко показал ремонт Большой кольцевой дороги и заявил, что раньше там только 'латали ямы'. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видео о том, как в столице обновляют Большую кольцевую дорогу. В частности, он показал как идут работы на участке от Одесской площади до улицы Ватутина.

Ролик появился на Facebook-странице городского головы в пятницу, 1 июля. По словам Кличко, этот участок является одним из тех, который столица недавно получила на свой баланс от области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На этом город настаивал давно, чтобы иметь возможность начать ремонт.

Видео дня

"Ведь десятилетиями там только "латали" ямы. Теперь, в рамках капитального ремонта, эта часть "уставшей" дороги фактически восстанавливается заново. А это – почти три километра шестиполосной дороги", – написал Кличко.

Он отметил, что сначала строители обустроили новую, современную ливневую канализацию. Теперь на нескольких участках продолжается вложения щебеночного основания и асфальтирование полотна. Всего обустроят три слоя сверхпрочного асфальтобетона.

Установят и 260 опор для современного LED-освещения. Кроме того, для комфорта местных жителей вдоль магистрали установят шумозащитные экраны и озеленить прилегающую территорию.

Также отремонтируют тротуары и обустроят велодорожки. Капитальный ремонт включает и обновление светофоров, установке барьерного ограждения и 8 современных павильонов ожидания на остановках общественного транспорта.

Отремонтируют и прилегающую улицу Лятошинского и местный проезд вдоль гипермаркетов.

"В общем, из запланированных на этот год 65 объектов дорожной инфраструктуры сегодня активные ремонты продолжаются более чем на 40 объектах. Это – улицы, мосты и путепроводы. В частности, на завершающем этапе капитальный ремонт улицы Борщаговской и проспекта Степана Бандеры. Продолжают работать дорожники на улицах Милославской, Чернобыльской, Андреевской, Льва Толстого. Продолжается капремонт Индустриального и Новоконстантиновского путепроводов", – сообщил Кличко.