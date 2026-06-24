Кличко показал противорадиационное укрытие в лицее в Шевченковском районе Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами районов столицы осмотрел недавно построенное противорадиационное укрытие в одном из лицеев в Шевченковском районе Киева.

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

"С начала полномасштабного вторжения из-за отсутствия сооружения двойного назначения это учебное заведение работало в дистанционном формате обучения. И благодаря укрытию лицей возвращается к очному обучению и планирует увеличить количество учеников", – отметил глава столицы.

Он добавил, что укрытие общей площадью 1 300 кв. м рассчитано на 600 мест.

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"В помещении проложены необходимые коммуникации (электро- и водоснабжение, вентиляция и канализация). Установлены защитно-герметичные двери. Здесь есть все необходимое для занятий во время тревог: учительские столы, ученические парты, магнитные и обычные доски с мелом, 2 сенсорные панели, пуфы, диваны, карематы. Оборудовали полноценный медицинский кабинет и комнату для приема пищи", – сообщил Кличко.

Он отметил, что с помощью ролетов пространство можно разделить на зоны для проведения отдельных занятий.

"Предусмотрена возможность аварийного энергоснабжения на случай отключений света – в течение 72 часов. Есть запасы питьевой и технической воды, работает Wi-Fi. За последние 2 года в столице (помимо тех, которые отремонтировали и оборудовали) построили 9 укрытий для учебных заведений. В этом году планируем завершить строительство еще нескольких объектов и провести ремонт самых простых укрытий в 109 учебных заведениях", – написал глава столицы.

Кличко отметил, что враг постоянно обстреливает Киев. В частности, и учебные заведения. Поэтому для столицы остается актуальным вопрос безопасности наших детей во время учебного процесса.

"Обратился к главам районов с просьбой ответственно подойти к обустройству укрытий к новому учебному году", – сообщил мэр Киева.