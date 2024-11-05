Кличко показал обновленное здание управления социальной и ветеранской политики в Дарницком районе

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел обновленное здание Управления социальной и ветеранской политики в Дарницком районе. После капремонта доступ к социальным и админуслугам для жителей района стал намного более комфортным.

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О произошедшем он рассказал в своем Telegram.

"В помещении создали пространство, которое отвечает современным стандартам доступности и энергоэффективности. Функциональность здания значительно расширили – ежедневно в управление могут обращаться до 500 граждан", – написал Кличко.

Особое внимание было уделено безбарьерности – здание полностью приспособлено для людей с инвалидностью. В частности, оборудована лифтом, удобными зонами общего пользования.

"На 1 этаже работает филиал современного Центра предоставления административных услуг (ЦНАП), где киевляне могут получить более 460 услуг. Помещение оборудовано современными системами безопасности. Обустроили пункт обогрева и укрытия на 300 человек. На территории Управления есть удобная стоянка площадью 550 м2", – сообщил мэр Киева.

По словам главы города, потребность в доступных и инклюзивных социальных услугах в столице растет. Именно поэтому Киев шаг за шагом, невзирая на сложные условия, реализует новые важные для людей проекты.