Кличко показал капремонт улицы в Днепровском районе, которую не обновляли более 40 лет. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как завершают обновление дороги по улице Шумского в Днепровском районе столицы. На улице, которую капитально не ремонтировали более 40 лет, также асфальтируют тротуары и обустраивают велосипедную дорожку.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"На финишной прямой капитальный ремонт улицы Шумского. Сейчас на проезжей части устраивают верхний слой нового асфальтового покрытия. Также ремонтируют тротуары – их выкладывают из ФЭМ (тротуарной брусчатки). Асфальтируют велосипедную дорожку. На улице уже обустроили новую систему освещение с энергосберегающими LED-фонарями. А также отремонтировали систему дождевой канализации. Протяженность улицы 622 м. Капитальный ремонт планируем завершить в конце мая", – отметил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что в сегодняшних очень сложных условиях столичные власти продолжают обновлять дороги нашего города. Ремонтный сезон в разгаре. В марте возобновили капитальные ремонты шести улиц, которые приостанавливались из-за полномасштабного вторжения российских варваров. Работы на многих объектах должны завершить уже в этом году.

В целом сегодня капитальные ремонты и реконструкции продолжаются на 8 улицах. В частности, на завершающем этапе и капремонт улицы Гетьмана Скоропадского. Восстановили капремонт Окружной дороги на участке от Одесской площади до улицы Территориальной Обороны (бывшая ул. Ватутина). На магистрали отсутствовала система дождевой канализации, поэтому там был построен новый коллектор. Также установили новую систему освещения, обустроили парковочные зоны. В настоящее время ремонтируют тротуары, обустраивают велодорожку.

В планах на этот год закончить капитальный ремонт улицы Энтузиастов. И в течение этого года основные работы выполнят на проспекте Ивасюка.

Продолжаются ремонты на улицах Татарской, Трускавецкой и Воздухофлотском проспекте.

В этом году приступят и к реконструкции развязки на пересечении улиц Дегтяревской, Довженко и Телиги. В настоящее время путепровод находится в аварийном состоянии.

Также в этом году приступят к строительству нового путепровода на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и, по расчетам проектировщиков, уменьшит пробки в этой части Оболони.