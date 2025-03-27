Кличко передал защитникам новую партию помощи от громады Киева. Фото

От громады столицы передали защитникам очередную партию помощи. Еще 400 ночных FPV-дронов отправились на самые горячие направления фронта бойцам 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Сухопутных войск ВСУ. БПЛА помогут нашим военным эффективнее уничтожать врага.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На этой неделе от громады столицы мы также передали 2000 дронов (Mavic 3 Pro и FPV разных типов) военным 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады ВСУ. Столица и дальше будет продолжать помогать нашим защитникам – как из городского бюджета, так и за небюджетные деньги", – написал Кличко.

В прошлом году Киев уже передавал этой бригаде дроны – в качестве благотворительной помощи. Также Кличко навещал ее бойцов на фронте.

Мэр Киева напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил более 5,5 млрд грн в поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства защитники покупают крайне необходимое оснащение.