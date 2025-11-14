УкраїнськаУКР
русскийРУС

Кличко передал на фронт от громады столицы дроны разных типов и самолеты-перехватчики

Глеб Иванов
Кияни
1 минута
303
Кличко передал на фронт от громады столицы дроны разных типов и самолеты-перехватчики

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам на фронт очередную партию помощи. От громады столицы бойцам 112-й бригады Теробороны Киева направили еще 1500 беспилотников различных типов (FPV-дроны, Mavic и Matrice), а также 100 самолетов-перехватчиков дронов.

Видео дня

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Кличко передал на фронт от громады столицы дроны разных типов и самолеты-перехватчики

"К бойцам 112-й бригады Теробороны Киева поехали еще почти 1500 БпЛА различных типов. В частности, 100 самолетов-перехватчиков дронов, 1000 FPV-дронов различных типов, 75 Mavic 4 PRO, 220 дронов Matrice 4T и 40 Matrice 30T. С начала года столица передала этой бригаде почти 2000 БпЛА разных типов. Вместе с сегодняшними это уже почти 3 500 беспилотников. С начала 2025-го бойцам 112-й бригады на оснащение из бюджета города выделили 800 млн грн", – сообщил Виталий Кличко.

Кличко передал на фронт от громады столицы дроны разных типов и самолеты-перехватчики

Он напомнил, что всего в этом году столица на фронт различным бригадам передала уже более 56 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи.

Кличко передал на фронт от громады столицы дроны разных типов и самолеты-перехватчики

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, постоянно находя для этого любые возможности. Слава Украине и ее Героям!" – подчеркнул Виталий Кличко.