Кличко передал на фронт от громады столицы дроны разных типов и самолеты-перехватчики

Мэр Киева Виталий Кличко передал защитникам на фронт очередную партию помощи. От громады столицы бойцам 112-й бригады Теробороны Киева направили еще 1500 беспилотников различных типов (FPV-дроны, Mavic и Matrice), а также 100 самолетов-перехватчиков дронов.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"К бойцам 112-й бригады Теробороны Киева поехали еще почти 1500 БпЛА различных типов. В частности, 100 самолетов-перехватчиков дронов, 1000 FPV-дронов различных типов, 75 Mavic 4 PRO, 220 дронов Matrice 4T и 40 Matrice 30T. С начала года столица передала этой бригаде почти 2000 БпЛА разных типов. Вместе с сегодняшними это уже почти 3 500 беспилотников. С начала 2025-го бойцам 112-й бригады на оснащение из бюджета города выделили 800 млн грн", – сообщил Виталий Кличко.

Он напомнил, что всего в этом году столица на фронт различным бригадам передала уже более 56 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи.

"Мы продолжаем помогать всем нашим военным, постоянно находя для этого любые возможности. Слава Украине и ее Героям!" – подчеркнул Виталий Кличко.