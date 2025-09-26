Кличко передал бойцам на фронт от Киева новую партию дронов и автомобилей

Мэр Киева Виталий Кличко передал от громады столицы украинским защитникам на передовую новую партию крайне необходимой помощи. К военным поедут дроны различных типов и "железные кони" – автомобили.

Об этом Кличко рассказал в соцсетях. На этот раз помощь получили бойцы 112-й бригады Теробороны Киева и 210-го отдельного штурмового полка.

"К военным 112-й бригады Теробороны Киева поедут еще почти 2500 БпЛА различных типов. До этого – с начала 2025 года – военнослужащим 112-й столица передала более 4000 дронов. Вместе с сегодняшними это уже 6500 беспилотников", – написал Кличко.

Мэр города добавил, что с начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение столица выделила 500 млн грн.

"А бойцам 210-го отдельного штурмового полка столица передала 24 автомобиля. С начала года из городского бюджета 210-му полку направили 80 млн грн. На эти средства защитники закупили различное необходимое оснащение. В частности, десятки квадрокоптеров Mavic 3T", – сообщил городской голова Киева.

Виталий Кличко напомнил, что с начала 2025-го от громады столицы уже передали на фронт более 40 000 БпЛА различных типов, около 200 систем РЭБ, автомобили – в частности бронированные и вездеходы, средства связи.

"Киев и в дальнейшем будет помогать всем нашим защитникам!" – заверил Кличко.