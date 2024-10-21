Кличко открыл XVIII Украинский муниципальный форум в Киеве

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко открыл День ДИалога XVIII Украинского муниципального форума "Единство для Победы и восстановления Украины". Мероприятие является площадкой для объединения усилий, опыта, обсуждения важных вопросов жизни громад и определения общих шагов для помощи военным.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Киева.

"Для нас, громад и государства в целом, очень важна сегодня международная поддержка – как на пути к нашей Победе, так и для восстановления и восстановления страны. Жизненно важно для нас и единение внутри государства – я не устаю об этом говорить. В Ассоциации городов Украины мы делаем все для усиления каждой громады, для помощи тем громадам, наиболее пострадавшим от агрессии. Для обеспечения сел, поселков и городов необходимым финансированием и возможностями, позволяющими оказывать услуги жителям и максимально помогать военным подразделениям", – отметил глава Ассоциации городов Украины.

"Все мы продолжаем и после изъятия военного и силового НДФЛ из местных бюджетов помогать ВСУ – перечисляем средства, закупаем дроны, технику, строим фортификационные сооружения, организовываем лечение и реабилитацию воинов. Одновременно мы вынуждены отстаивать 64% НДФЛ в бюджетах всех громад. Кроме Киева, кстати, у которого только 40% НДФЛ.

Он также отметил, что сегодня, одновременно с критически важной для людей работой, приходится защищать служащих и должностных лиц муниципалитетов от давления правоохранителей и силовых структур.

"Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайства в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей, либо деморализованы. Часто это специалисты, которых никем заменить для предоставления необходимых жильцам услуг. Правление Ассоциации городов Украины приняло решение об усилении юридической службы Ассоциации, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также сообщил, что члены Правления Ассоциации городов Украины объединили усилия с избранниками Верховной Рады. Они встретились с народными депутатами двух комитетов парламента – по вопросам работы правоохранительных органов и по вопросам безопасности – и договорились совместно нарабатывать решения по предотвращению давления на местное самоуправление, для конструктивного сотрудничества и создания нормальных условий работы муниципалитетов.

"Важно, что объединение это удалось, и мы готовим совместные заседания с нардепами для решения проблем местного самоуправления. Будем обсуждать конкретные ситуации, находить общие позиции и решения. Другого пути сегодня нет – только единство, только объединение усилий всех", – подчеркнул Виталий Кличко.

XVIII Украинский муниципальный форум собрал представителей около 400 украинских громад, депутатов местных советов Украины, депутатов Верховной Рады, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.