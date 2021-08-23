Кличко открыл обновленный Литовский сквер в Киеве. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко совместно с официальными представителями Литвы открыл после капремонта Литовский сквер, который расположен напротив Софийского собора. Был обновлен фонтан, который длительное время не функционировал, и осуществлено озеленение территории.

Об этом сообщается на сайте городского головы. В открытии сквера приняли участие заместитель председателя Сейма Литовской Республики Йонас Ярутис, депутат Сейма Литовской Республики Эмануэлис Зингярис, министр обороны края Литовской Республики Арвидас Анушаускас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас и представители литовской диаспоры.

"Сегодня мы открываем после обновления очередную зеленую зону в центре Киева – Литовский сквер. Хотя сквер и небольшой по своей площади, однако он особенный своим расположением, ведь находится напротив Софийского собора. Работали над концепцией обновления сквера совместно с литовскими архитекторами. Центральным элементом зеленой зоны стала деревянная скамья-терраса, которая формами напоминает янтарь или литовские дюны на побережье Балтийского моря. Лава имеет декоративную вечернюю подсветку", – сказал Кличко.

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Территория сквера ограждена антипарковочными столбиками, чтобы обезопасить зону отдыха от заезда автомобилей.

"Традиция дружбы и сотрудничества Литвы и Украины продолжается восстановлением Литовского сквера. Скульптура "лавка" в сквере много лет будет приглашать киевлян остановиться, отдохнуть в тени деревьев и подумать об общности наших стран. Прочные связи литовцев и украинцев не разорвутся, пока мы помним и ценим нашу общую историю, остаемся верными идеалам свободы и вместе идем к важным для нас целям. Желаю, чтобы сквер дружбы Украины и Литвы еще долго приглашал будущие поколения к новым, совместным проектам", – отметил заместитель председателя Сейма Литвы Йонас Ярутис.

Напомним, с начала года в столице открыли после капремонта Наводницкий парк в Печерском районе и обустроили там фонтан, вторую очередь Пейзажной аллеи и сквер в центре города – на Владимирском проезде, 2, что между Михайловской и Софийской площадями. Также достроили парк "Троещина". Но вскоре откроют после капремонтов парк у озера Тельбин в Днепровском районе и фитнес-парк "Озеро Лебединое" в Дарницком районе столицы.

Всего за последние несколько лет в Киеве обновили около 500 парков и скверов. Такое же количество зеленых зон получили статус парка или сквера. Также открыли в столице 10 новых фонтанов и 7 капитально отремонтировали.