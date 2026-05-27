Кличко открыл форум PRO:Киев5: будут говорить о человеческом капитале, инновациях и развитии города

Мэр Киева Виталий Кличко открыл городской форум PRO:Киев5 "КИЕВ: человеческий капитал, инновации и европейский вектор развития" – платформу для профессионального обсуждения приоритетов развития столицы в условиях послевоенного восстановления, трансформации экономики и европейской интеграции.

Мероприятие объединило представителей городской власти, ведущих высших учебных заведений, научных учреждений, международных организаций и экспертной среды.

"Сильный город – это не только инфраструктура или технологии. Прежде всего – это люди, их знания, компетентность, способность воплощать новые решения и развивать экономику. И поэтому инвестиции в образование, науку, развитие молодежи и поддержку инноваций – стратегический приоритет для столицы, – отметил мэр города. – Киев является одним из крупнейших образовательно-научных центров Восточной Европы. Здесь работает более 80 высших учебных заведений, в которых обучаются более 250 000 студентов. Именно университетская среда формирует основу интеллектуального потенциала города, который будет определять конкурентоспособность Киева в ближайшие десятилетия", – подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что город уже системно работает над поддержкой молодежи, созданием возможностей для профессионального развития, развитием современных образовательных и цифровых инициатив, поддержкой молодежного предпринимательства.

Также мэр отметил, что отдельным приоритетом столицы является поддержка ветеранов и их профессиональная адаптация.

"Развиваем и систему взаимодействия между городом, университетами, научными учреждениями и бизнесом. В частности, через деятельность Киевского научно-инновационного кластера, который уже объединил более 45 научных учреждений, учебных заведений и экспертных организаций", – сказал глава столицы.