Кличко опроверг упреки Безуглой относительно своего отпуска в критическое время и угостил ее успокаивающим чаем в КГГА

Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила мэра Киева Виталия Кличко и всю КГГА в том, что они находятся в отпуске и не беспокоятся о киевлянах в критическое время массированных атак российских террористов по столице. Городской голова назвал эту информацию ложью и пригласил парламентария на чай в горсовет.

Об этом глава КГГА написал в соцсетях.

По словам мэра Киева, Безуглая отправила его в "отпуск". Кличко отверг упреки одиозного нардепа и назвал мерзкими подобные методы во время чрезвычайной ситуации в стране и в Киеве в частности.

Парламентарий заявляла, что глава КГГА и многие люди из его окружения якобы находятся на вакациях до конца недели. По ее словам, именно поэтому нет "селфи Кличко на фоне разрушенных домов", а общение с журналистами происходит "на удаленке".

"Там одна очень народная депутатка отправила меня в "отпуск". Спасибо, конечно, но зачем писать ложь, которую потом подхватывают неразборчивые в достоверности информации Telegram-каналы (разборчивые же СМИ, например, обращались, чтобы уточнить "информацию"). Тем более, этот депутат любит ходить в мэрию на различные совещания. Так могла бы заглянуть и сегодня. Отопления у нас нет, но горячего чая я бы организовал. Ну, и селфи, раз они ее так возмущают", – написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что в чрезвычайно трудное время нужно объединяться для преодоления огромных вызовов, а не заниматься грязной политической борьбой.

Марьяна Безуглая моментально воспользовалась приглашением мэра и пришла в КГГА к Кличко на чай, даже не извинившись за лживые обвинения.