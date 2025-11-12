Кличко объявил о первых итогах Инвестфорума Киева в Берлине

На Инвестиционном форуме Киева 2025 года был подписан меморандум о содействии инновациям и предпринимательству между КГГА и Сенатом Берлина. Инициатором подписания выступила мэрия немецкой столицы.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

"Он (Меморандум. – Ред.) предусматривает воплощение технологических проектов, которые, в частности, будут помогать интеграции киевских компаний в инновационные структуры ЕС", – написал Кличко.

Мэр украинской столицы рассказал, что на форуме также обсудили сотрудничество и помощь Киеву и Украине с мэрами Брюсселя, Вильнюса, Вроцлава и Познани.