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Кличко объявил, что городские власти привлекают киевлян к проверке доступа к бомбоубежищам: как присоединиться

Глеб Иванов
Кияни
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Кличко объявил, что городские власти привлекают киевлян к проверке доступа к бомбоубежищам: как присоединиться

Киевские городские власти привлекают общественность к проверке доступа к укрытиям. Каждый неравнодушный киевлянин может стать общественным уполномоченным по таким проверкам.

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Об этом объявил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным мэра, полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. По данным мэра, уже провели ряд общих инспекций.

"Город призывает приобщаться к этой инициативе всех неравнодушных киевлян как общественных уполномоченных по таким проверкам", – призвал Кличко.

Мэр Киева добавил: чтобы присоединиться, нужно обратиться на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности [email protected]