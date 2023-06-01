Кличко объявил, что городские власти привлекают киевлян к проверке доступа к бомбоубежищам: как присоединиться
Киевские городские власти привлекают общественность к проверке доступа к укрытиям. Каждый неравнодушный киевлянин может стать общественным уполномоченным по таким проверкам.
Об этом объявил мэр столицы Виталий Кличко.
По данным мэра, полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. По данным мэра, уже провели ряд общих инспекций.
"Город призывает приобщаться к этой инициативе всех неравнодушных киевлян как общественных уполномоченных по таким проверкам", – призвал Кличко.
Мэр Киева добавил: чтобы присоединиться, нужно обратиться на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности [email protected]