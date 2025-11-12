Кличко обсудил с представителями Google совместные инвестиционные программы

На полях Инвестиционного форума города Киева в Берлине мэр украинской столицы Виталий Кличко провел встречу с вице-президентом по вопросам взаимодействия с правительствами и публичной политики в Европе компании Google Анетте Кребер-Риэль. В ходе встречи обсудили совместные инвестиционные программы, которые могут быть воплощены в Киеве.

Об этом Кличко сообщил в Telegram. Он отметил, что кроме дискуссии на форуме, они с Кребер-Риэль пообщались также в берлинском офисе Google.

По словам Кличко, в частности речь шла об инновационных инструментах, которые разрабатывают специалисты Google для внедрения принципов безбарьерности в предоставлении услуг. Также обсудили интеграцию данных безбарьерности украинской столицы на Google Maps.

"В частности, интересными для Киева являются инновационные инструменты, которые разрабатывают специалисты компании для внедрения принципов безбарьерности в предоставлении услуг, новые технологии коммуникации. Обсудили и интеграцию данных безбарьерности Киева на Google Maps. Платформой для таких данных станет "Киев Цифровой", – рассказал Кличко.