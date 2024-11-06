Кличко обсудил с министром гражданской обороны и послом Швеции дальнейшую поддержку Украины

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с министром гражданской обороны Швеции и послом Швеции в Украине. Обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины.

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Об этом Кличко сообщил в Telegram.

"Встретился с Министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином и Послом Швеции в Украине Мартином Обергом. Обсудили ситуацию в Украине и в Киеве. Он подчеркнул необходимость усиления помощи нашему государству в борьбе с российским агрессором. Карл-Оскар Болин подчеркнул, что Швеция будет продолжать поддерживать наше государство столько, сколько будет необходимо", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что зима будет сложной, и подчеркнул, что приоритетом для столичных властей является жизнеобеспечение города, эффективная работа всех городских служб в зимний период.

Также Кличко поблагодарил Швецию за оказанную помощь.

"Поблагодарил Швецию за поддержку и оказание гуманитарной помощи, за приют украинцев, которые выехали, спасаясь от войны. Поблагодарил город-побратим Киева – Стокгольм за оздоровление украинских детей в столице Швеции", – отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с главой Федерального министерства иностранных дел Германии Анналеной Бербок и заявил, что Украина ожидает от партнеров большей решительности и новых шагов для помощи Украине в сдерживании варварской агрессии.