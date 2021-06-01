Кличко обсудил с немецким чиновником Мильбрадтом децентрализацию в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с спецпосланником правительства Германии по вопросам реформ в Украине Георгом Мильбрадтом. Политики обсудили шаги, которые должна осуществить Украина для реальной децентрализации власти и усиления местного самоуправления.

Об этом мэр украинской столицы сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 1 июня, и опубликовал соответствующее фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам Кличко, Мильбрадт отметил, что Украине прежде всего необходимо экономическое и социальное развитие общин.

"Господин Мильбрадт очень хорошо знаком с ситуацией в нашей стране и отметил, что результатом создания эффективного местного самоуправления станет, прежде всего, экономическое и социальное развитие общин. А также – усиления ответственности местной власти исключительно перед обществом", – написал Кличко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко передал два новых автомобиля для столичных домов семейного типа. С 2016 года на средства городского бюджета уже приобретено 23 авто для таких семей.