Кличко обсудил с французскими партнерами помощь Киеву и поддержку украинских детей

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегатом по вопросам занятости французского региона О-де-Франс и послом инициативы "Франция – шанс" Филиппом Ламбленом. Во время встречи в столичной мэрии они обсудили ситуацию в Киеве и Украине.

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Кличко рассказал французскому партнеру, как столица функционирует в условиях военного положения и постоянных российских атак. Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Поблагодарил Филиппа Ламблена и французских партнеров за всю оказанную столице и стране помощь и за поддержку украинского народа", – отметил мэр Киева.

По словам Кличко, с начала полномасштабного вторжения Филипп Ламблен активно поддерживает Украину, привлекая к гуманитарным инициативам государственные органы Франции, органы местного самоуправления, спортивные федерации, общественные организации и бизнес.

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В частности, в 2023 году по его инициативе в Украину доставили два грузовика с гуманитарной помощью — продуктами питания и одеждой. В 2024 году украинские спортсмены и спортивные организации получили грузовик со спортивным снаряжением.

Кроме того, Филипп Ламблен запустил в регионе О-де-Франс долгосрочную программу оздоровления и психологической реабилитации украинских детей и молодежи. В течение 2024–2025 годов, а также в феврале этого года Франция приняла более 300 украинских детей.

"В августе запланирован отдых ещё 100 детей", – сообщил мэр Киева.