Кличко о трагедии в Броварах: это еще одно страшное событие этой войны

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. В результате чрезвычайной ситуации по состоянию на 12:30 18 января погибли 16 человек, из них 3 ребенка. Травмированы 30 человек из них 12 детей, которые госпитализированы в больницы.

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Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования семьям погибших.

"Соболезнование семьям погибших деток, мирных жителей Броваров. Соболезнования семьям погибших руководителей МВД и семьям членов экипажа", – подчеркнул Кличко.

По словам мэра Киева, Украина ежедневно платит жизнями своих граждан из-за варварской агрессии России. Украинцы живут в условиях войны.

"Сегодняшняя трагедия – еще одно страшное событие этой войны. Никто из украинцев не будет чувствовать себя в безопасности на своей земле, пока ее не покинет последний россиянин, пришедший с оружием и захватническими намерениями. Пока не прекратят лететь ракеты в Днепр, Киев, Харьков и другие" города нашего государства", – отметил Кличко.

Кличко подчеркнул, что мир должен это понимать: никаких уступок и мирных компромиссов с Россией быть не может.

"Россия не остановится. В частности, об этом говорим с мировыми политиками и на всех встречах в Давосе", – резюмировал Виталий Кличко.