Кличко о Дне памяти жертв геноцида крымских татар: это наша общая боль, мы не забудем и не простим

Каждый год с 1994 года 18 мая Украина отмечает День скорби и памяти жертв депортации крымскотатарского народа. А с 2016 года – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Киевский городской голова Виталий Кличко обратился по этому поводу.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Киева.

18-20 мая 1944 во время главной волны депортации крымских татар из Крыма выселено более 180 тыс. человек. "Обоснованием" принудительного вывоза стало обвинение всего крымскотатарского народа в якобы государственной измене и сотрудничестве с нацистами. На самом деле, никаких доказательств коллаборанства крымских татар нет

Бесчеловечный акт депортации привел к бесчисленным жертвам. По официальным данным, от голода и болезней почти половина крымских татар погибли в пути или в местах изгнания.

"Сегодня крымскотатарский народ снова не может чувствовать себя дома на своей родной земле. С началом российской оккупации Крымского полуострова в 2014 году тысячи крымских татар вынуждены снова покинуть родные дома. А оставшихся российская оккупационная власть бросает за решетку, пытает, проводит репресс преследований и запугиваний", – заметил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что боль крымскотатарского народа – наша общая боль. Мы никогда не забудем и не простим преступлений советского тоталитарного режима.

"Помним жертв трагедии и чтим всех, кто пострадал от действий тоталитарных властей", – подчеркнул Кличко.