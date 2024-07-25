Кличко накануне Дня медика вручил награды лучшим столичным врачам
Мэр Киева Виталий Кличко в канун Дня медработников вручил лучшим сотрудникам медицинской отрасли столицы Благодарности Киевского городского головы.
О мероприятии он рассказал в своем Telegram.
Также Кличко передал родственникам медали "Честь. Слава. Государство", которыми были посмертно награждены медики, погибшие во время полномасштабной войны.
"Сегодня в Киеве функционируют 97 коммунальных учреждений здравоохранения. В них работает около 38 000 сотрудников. Среди них – около 10 000 врачей, около 14 000 младших специалистов с медобразованием и другие специалисты разного профиля", – написал мэр Киева.
По его словам, с начала полномасштабной войны по коммунальным медучреждениям в ряды ВСУ присоединились почти 500 работников.
Кличко отметил, что город, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сохранил ежемесячную безвозвратную финансовую помощь медикам из бюджета столицы. Кроме того, Киевсовет принял решение о выплате финансовой помощи врачам-реабилитологам.
"Поздравляю всех медиков с профессиональным праздником! Желаю сил вам и здоровья! И всем нам скорейшей Победы! Спасибо за ваш труд и большую миссию, которую вы достойно выполняете", – подчеркнул мэр столицы.