Кличко накануне Дня медика вручил награды лучшим столичным врачам

Мэр Киева Виталий Кличко в канун Дня медработников вручил лучшим сотрудникам медицинской отрасли столицы Благодарности Киевского городского головы.

Видео дня

О мероприятии он рассказал в своем Telegram.

Также Кличко передал родственникам медали "Честь. Слава. Государство", которыми были посмертно награждены медики, погибшие во время полномасштабной войны.

"Сегодня в Киеве функционируют 97 коммунальных учреждений здравоохранения. В них работает около 38 000 сотрудников. Среди них – около 10 000 врачей, около 14 000 младших специалистов с медобразованием и другие специалисты разного профиля", – написал мэр Киева.

По его словам, с начала полномасштабной войны по коммунальным медучреждениям в ряды ВСУ присоединились почти 500 работников.

Кличко отметил, что город, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сохранил ежемесячную безвозвратную финансовую помощь медикам из бюджета столицы. Кроме того, Киевсовет принял решение о выплате финансовой помощи врачам-реабилитологам.

"Поздравляю всех медиков с профессиональным праздником! Желаю сил вам и здоровья! И всем нам скорейшей Победы! Спасибо за ваш труд и большую миссию, которую вы достойно выполняете", – подчеркнул мэр столицы.