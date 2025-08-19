Кличко наградил премиями талантливую молодежь Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии отметил талантливых представителей молодежи столицы премией Киевского городского головы за особые достижения в развитии столицы (сумма премии – 10 000 грн).

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"Эта награда свидетельствует о признании вашей успешной работы для развития столицы. Потому что вы своими знаниями, талантом, целеустремленностью и энергией делаете Киев лучше, более инновационным и современным. Город со своей стороны продолжит поддерживать молодежное движение, талантливых и активных молодых людей. Потому что именно вы – будущее нашего государства! И именно вам строить успешную и сильную Украину", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева поблагодарил каждого из присутствующих в зале за то, что они не стоят в стороне и не равнодушны к развитию города. Поблагодарил и тех, кто помогает украинским защитникам.

"Спасибо волонтерам за поддержку ВСУ и пострадавших от российской агрессии. Отдельное уважение лауреатам – участникам боевых действий. Мы благодарны, что вы не только сражаетесь на фронте, но и активно участвуете в общественной жизни города. Верю, что благодаря совместным усилиям, Киев залечит раны войны и в дальнейшем будет развиваться, становиться еще красивее и комфортнее", – отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы наградил дипломами лауреатов премии в номинации за научные достижения, победителей конкурсного отбора премиантов в номинации за творческие достижения и за вклад в развитие молодежного движения. Также Кличко вручил награду от столицы – медаль "Честь. Слава. Государство" члену Киевского городского молодежного совета, волонтеру, основателю благотворительного фонда Владиславу Лищинскому.