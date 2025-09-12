Кличко наградил представителей спортивной общины Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко по случаю Дня физической культуры и спорта поздравил представителей спортивной общины Киева. Они получили награды от столицы: почетные грамоты и благодарности городского головы.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram. Всего было награждено более 100 спортсменов, тренеров и ветеранов спорта.

"Именно спорт помогает сегодня людям преодолевать стресс и тревожность. Помогает в реабилитации ветеранов и в адаптации к мирной жизни. Спортивные достижения украинцев на мировой арене – это не только медали и рекорды, это еще и свидетельство нашей стойкости и непокорности", – отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что даже в условиях войны украинские спортсмены продолжают бороться и побеждать, а тысячи спортсменов, тренеров и функционеров "пошли с оружием в руках защищать нашу страну". Многие спортсмены также занимаются волонтерством, поддерживая наших воинов.

"К сожалению, немало и тех, кто заплатил самую высокую цену за нашу с вами свободу. Положил свои жизни. Наши чемпионы, которые уже никогда не поднимутся на пьедестал спортивного почета. Вечная память павшим воинам! Большая благодарность и поддержка Героям живым", – резюмировал Кличко.