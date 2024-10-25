Кличко наградил киевлян-призеров Олимпийских игр в Париже

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с киевлянами-призерами Игр ХХХІІІ Олимпиады и призером Паралимпийских игр в Париже. Столица традиционно отметила спортсменов и их тренеров-преподавателей денежными вознаграждениями.

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О событии сообщила пресс-служба городского головы.

В этом году город увеличил выплаты. В частности, за золото спортсмены получили почти 2,5 млн. грн., за бронзу – более 1,2 млн грн., за пятое и шестое места – 186 тыс. грн. Получили денежные премии и их тренеры.

"С 26 июля по 11 августа этого года спортсмены-киевляне в составе сборной команды Украины приняли участие в Олимпийских играх и Паралимпиаде в Париже. Спортивные организации города, спортсмены, тренеры, специалисты в области физической культуры и спорта приложили много усилий для подготовки и участия наших олимпийцев в главных соревнованиях мира. И киевляне продемонстрировали высокое спортивное мастерство и волю к победе – дважды в их честь поднимался флаг Украины. На этой Олимпиаде за славу нашего государства боролись 140 спортсменов в 26 видах спорта. Среди них 42 спортсмена-киевлянина боролись за награды в 15 видах спорта", – отметил мэр столицы.

Из 12 наград сборной Украины на прошлой Олимпиаде, 1 золотую медаль завоевали киевлянки Ольга Харлан и Юлия Бакастова – фехтование на саблях (командные соревнования). 2 бронзовых медали – Ольга Харлан – фехтование на саблях (личные соревнования) и Ирина Геращенко – легкая атлетика (прыжки в высоту). Кроме того, наши спортсмены заняли 5 и 6 места.

"То, что украинцы – победители – доказали, в частности, и наши олимпийцы. Благодарю вас за профессионализм и волю к победе – знаю, насколько сложно даются победы в спорте. Слава Украине и тем, кто ее прославляет! – подчеркнул Виталий Кличко.