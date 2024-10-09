Кличко на встрече с канцлером Шольцом отметил необходимость усилить помощь Украине

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в мероприятии по случаю 35-й годовщины мирной революции в Германии, состоявшегося в Лейпциге. Он пообщался с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политики, общественные деятели, представители дипломатического корпуса в Германии, международных организаций собрались в Лейпциге на торжественное мероприятие по случаю 35 годовщины мирной революции в Германии. С речью о демократии и свободе выступил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. из-за стремления украинцев определять свое свободное будущее Россия напала на Украину", – сообщил Виталий Кличко.

В ходе встречи с Олафом Шольцом Виталий Кличко говорил об усилении помощи Украине.

"В общении с канцлером еще раз отметил необходимость усиления помощи Украине в ее борьбе, поскольку момент в войне – очень критический. И нельзя поддаваться на шантаж Кремля. Свобода Украины – это и свобода Европы!" – подчеркнул Кличко.