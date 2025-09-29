Кличко на годовщину Бабьего Яра: зло, которое вовремя не остановили, уничтожает все на своем пути

Бабий Яр является напоминанием для мира, что пропаганда ненависти и безнаказанность приводят к трагедиям, которые будут преследовать человечество веками. Это урок, который мир не имеет права повторить в современной Украине.

Об этом по случаю 84-й годовщины трагедии Бабьего Яра заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Прошлое напоминает нам: зло, которое вовремя не остановили, становится более упорным, уничтожая все на своем пути", – написал Кличко.

Он отметил, что 84 года назад в Бабьем Яре произошло одно из самых ужасных преступлений в мировой истории, когда нацисты устроили массовые расстрелы гражданского населения, убив в течение двух дней почти 34 тысячи евреев.

"В 1941–1943 годах в Бабьем Яре нацистские оккупанты убили около 100 тысяч человек: евреев, ромов, караимов, советских военнопленных, участников украинского движения сопротивления. Мы склоняем головы перед погибшими", – написал глава столицы.

Кличко добавил, что сейчас трагедия Бабьего Яра стала символом того, "к чему приводят ненависть и безнаказанность".

"И напоминание миру: мы обязаны делать все, чтобы больше никогда не допустить повторения подобных трагедий. Украина, которая противостоит новому террору российских оккупантов, борется сегодня за право всей Европы жить в мире и по принципам свободы. Наша борьба – это битва за жизнь, за достоинство, за будущее всего демократического сообщества", – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что новые угрозы не являются призрачными, поскольку Россия планирует "порабощение и уничтожение и других наций".

"И чем быстрее мир поймет, что агрессора нужно остановить немедленно, тем меньше будет жертв российской войны и террора", – резюмировал Кличко.