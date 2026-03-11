Кличко ко Дню добровольца наградил медалями киевлян-военнослужащих. Фото

Накануне Дня украинского добровольца, который ежегодно отмечают 14 марта, мэр Киева Виталий Кличко вручил киевлянам-военнослужащим награды от столицы – медали "Честь. Слава. Государство".

О событии глава столицы сообщил в своем Telegram.

"Первые добровольцы ушли на фронт сразу после Революции Достоинства в 2014-м. И мы помним, как украинцы встали на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения России в 2022-м", – написал Кличко.

Он добавил, что сегодня в Киеве проживает более 100 000 участников боевых действий, которые вернулись с фронта. И еще 100 000 киевлян-военных продолжают защищать Украину.

"Столица системно поддерживает Силы безопасности и обороны. В прошлом году на помощь военным из городского бюджета направили более 12 млрд грн. Это средства на закупку дронов, средств РЭБ, техники и автомобилей", – отметил Кличко.

Мэр столицы добавил, что Киев развивает и программы поддержки ветеранов и их семей. Это и выплаты семьям, реабилитация защитников, юридическая помощь, помощь с трудоустройством и многое другое.

"Спасибо нашим военным за отвагу и силу духа! Мы чтим подвиг Защитников и Защитниц Украины. И помним Героев, которые положили свою жизнь за наше будущее", – поблагодарил Кличко.