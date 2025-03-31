Кличко и мэр Тулузы Муденк подписали в Киеве Декларацию городов-побратимов

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Жаном-Люком Муденк – мэром французской Тулузы, которая является городом-побратимом украинской столицы.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram.

"Дружба и сотрудничество Киева с Тулузой начались в 1975 году. И мы продолжаем развивать экономические и культурные связи между городами. Киев готов присоединиться к сотрудничеству в будущих совместных проектах. Это касается и поддержки в восстановлении украинской столицы. В частности, восстановлении объектов инфраструктуры, поврежденных агрессором", – написал глава столицы.

Кличко поблагодарил за помощь, которую Тулуза оказывает Киеву. В частности, за генераторы и зарядные станции, которые украинская столица получила в 2024 году и установила в пунктах обогрева, в образовательных учреждениях, оснастила укрытия в школах, детсадах, городских больницах.

"Чтобы закрепить сотрудничество, подписали с мэром Тулузы Декларацию городов-побратимов по случаю 50-летия дружеских связей между городами", – отметил мэр Киева.

Кличко вместе с Жаном-Люком Муденк почтили память Героев-защитников, возложили цветы к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам. Прогулялись по "стеклянному мосту" и высадили дерево на аллее дружбы на Владимирской горке.