Кличко и мэр Берлина Вегнер совместно открыли Инвестиционный форум Киева

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Берлина Каем Вегнером открыли Инвестиционный форум города Киева, который в 2025 году организовали мэрии двух столиц в Берлине.

О событии глава украинской столицы рассказал в своем Telegram.

"Форум проходит под лозунгом "Инвестируем в устойчивость. Формируем будущее" и собрал инвесторов, представителей власти европейских городов, бизнеса и международных партнеров, чтобы обсудить совместные решения и определить проекты по послевоенному восстановлению Киева и укреплению европейской устойчивости", – написал Кличко.

Он отметил, что вместе с Вегнером был подписан меморандум о совместных усилиях для возобновления прямого железнодорожного сообщения между Киевом и Берлином.

"Это будет способствовать и экономическим связям между столицами, логистике, и комфорту передвижения наших граждан", – пояснил мэр Киева.