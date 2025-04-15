Кличко анонсировал социально важные решения Киевсовета: что рассмотрят 15 апреля

Киевсовет продолжил пленарное заседание и рассмотрение вопросов, которые планировалось принять в начале апреля. В частности, речь идет о помощи защитникам и защитницам Украины. Увеличение выплат муниципальных надбавок младшему медперсоналу, введение дополнительных выплат от города врачам-протезистам и ассистентам. Депутаты должны рассмотреть и проект решения о возвращении в пользование общины 7-ми земельных участков, фигурирующих в резонансном "земельном деле".

Видео дня

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета.

"У нас сегодня продолжение пленарного заседания. И, соответственно, вопросы, которые должны были рассмотреть, начав заседание (в начале апреля). Это и финансирование наших защитников и защитниц. Речь идет и о выплатах членам семей погибших Героев, пропавших без вести и в плену. Вопросы медицины. В частности, по увеличению выплат муниципальных надбавок младшему медперсоналу – с 2-х тысяч гривен до 3-х. Но о дополнительных выплатах от города врачам-протезистам и их помощникам", – напомнил Кличко.

Он отметил, что таких специалистов в городе немного. И только в прошлом году в коммунальных медучреждениях получили лечение почти 700 человек с ампутациями. Большинство из них – военные. Мэр Киева сообщил, что в этом году в столице планируют открыть 2 протезных лаборатории, в которых и будут работать эти специалисты.

Также депутаты планируют рассмотреть вопрос об оформлении еще одного земельного участка на Городском (Берковецком) кладбище для захоронений погибших Героев-защитников Украины.

"И должны, как планировали, принять решение о возвращении в пользование общины земельных участков, фигурирующих в резонансном "земельном деле".

Речь идет о 5 решениях Киевсовета относительно 7 земельных участков. И аудит ранее принятых Киевсоветом решений продолжается. Уже инициировано 15 судебных тяжб об отмене регистрации имущества. Материалы направляем в правоохранительные органы", – сообщил Кличко.

Киевсовет рассмотрит пакет решений, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в дальнейшем. Это касается и процедур, чтобы закрыть лазейки в законодательстве. – Столичные депутаты должны обратиться в парламент, чтобы Верховная рада надлежащим образом урегулировала в законе соотношение площади земельных участков и объектов имущества, расположенных на них.

"Надеюсь, что мы будем эффективно работать - без лишних эмоций и без политических спекуляций. Киевляне выбирали городской совет, чтобы он принимал решения, важные для жизнеобеспечения города и в интересах его жителей", – обратился к депутатам Виталий Кличко.