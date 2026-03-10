Кличко анонсировал рассмотрение Киевсоветом плана энергоустойчивости столицы
Во вторник, 10 марта, Киевсовет рассмотрит план энергоустойчивости столицы. Таких комплексных документов не принимал ни один из городских советов в Украине.
Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко. Он отметил, что планы других городов, которые были представлены на заседании СНБО, подписывали главы областных военных администраций, однако план Киева заставляют подписать мэра, а потому для этого документ должен сначала принять Киевсовет.
"Поэтому мы скорректировали те планы, которые формировали. Чтобы они были реалистичными в условиях, когда государство, скажем откровенно, столице помогать не хочет – переводя жизненно важный для киевлян вопрос в политическую плоскость", – отметил Кличко.
Он отметил, что беспрецедентная интенсивность обстрелов баллистическими ракетами объектов критической инфраструктуры Киева и сильные морозы этой зимой стали чрезвычайным вызовом для города.
Мэр поблагодарил коммунальщиков, энергетиков, работников ГСЧС, противовоздушным силам и всех тех, кто, работая днем и ночью, помог столице пройти самую тяжелую для Киева зиму, также он поблагодарил киевлян – за их устойчивость.
"Программу устойчивости столицы город начал реализовывать еще в 2023 году. Повреждения объектов инфраструктуры обстрелами врага происходят с 2022 года. Но их оперативно устраняли, заменяли оборудование, создавали резервы альтернативного питания. Впрочем, тактика и масштабы действий врага меняются", – сообщил Кличко.
Кличко пояснил, что план устойчивости, который должен принять Киевсовет, сформирован на основе анализа именно вызовов этой зимы.
"К работе над ним были привлечены специалисты с многолетней практикой и знанием работы существующих систем. Также мы ориентируемся на международный опыт, но с учетом нынешних рисков в Украине. Этот план – перечень конкретных мероприятий для усиления способности города противостоять угрозам. Ведь намерение врага – уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения украинских городов. И приоритетной его целью является сердце Украины – ее столица", – отметил Кличко.
Он рассказал, что Киев проектировали и строили по принципу полной централизации энерго-, тепло- и водоснабжения. Самая большая система централизованного теплоснабжения и 18% многоэтажек всей страны – такая специфика столицы.
"Несмотря на это, наша задача – максимально уменьшить зависимость от централизации, развивать распределенную генерацию, строить резервные системы энергопитания и теплоснабжения. Именно этот принцип заложен в плане устойчивости", – сообщил Кличко.
Он сообщил, что одновременно план предусматривает восстановление разрушенного и поврежденного оборудования объектов критической инфраструктуры. Это первоочередная задача, которую враг усложняет каждым массированным обстрелом.
"Масштабы столицы означают и большое количество мероприятий, и значительные ресурсы для их реализации. Поэтому план структурирован по принципу приоритетности и реального наличия ресурсов", – подытожил мэр Киева.