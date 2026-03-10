Кличко анонсировал рассмотрение Киевсоветом плана энергоустойчивости столицы

Во вторник, 10 марта, Киевсовет рассмотрит план энергоустойчивости столицы. Таких комплексных документов не принимал ни один из городских советов в Украине.

Видео дня

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко. Он отметил, что планы других городов, которые были представлены на заседании СНБО, подписывали главы областных военных администраций, однако план Киева заставляют подписать мэра, а потому для этого документ должен сначала принять Киевсовет.

"Поэтому мы скорректировали те планы, которые формировали. Чтобы они были реалистичными в условиях, когда государство, скажем откровенно, столице помогать не хочет – переводя жизненно важный для киевлян вопрос в политическую плоскость", – отметил Кличко.

Он отметил, что беспрецедентная интенсивность обстрелов баллистическими ракетами объектов критической инфраструктуры Киева и сильные морозы этой зимой стали чрезвычайным вызовом для города.

Мэр поблагодарил коммунальщиков, энергетиков, работников ГСЧС, противовоздушным силам и всех тех, кто, работая днем и ночью, помог столице пройти самую тяжелую для Киева зиму, также он поблагодарил киевлян – за их устойчивость.

"Программу устойчивости столицы город начал реализовывать еще в 2023 году. Повреждения объектов инфраструктуры обстрелами врага происходят с 2022 года. Но их оперативно устраняли, заменяли оборудование, создавали резервы альтернативного питания. Впрочем, тактика и масштабы действий врага меняются", – сообщил Кличко.

Кличко пояснил, что план устойчивости, который должен принять Киевсовет, сформирован на основе анализа именно вызовов этой зимы.

"К работе над ним были привлечены специалисты с многолетней практикой и знанием работы существующих систем. Также мы ориентируемся на международный опыт, но с учетом нынешних рисков в Украине. Этот план – перечень конкретных мероприятий для усиления способности города противостоять угрозам. Ведь намерение врага – уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения украинских городов. И приоритетной его целью является сердце Украины – ее столица", – отметил Кличко.

Он рассказал, что Киев проектировали и строили по принципу полной централизации энерго-, тепло- и водоснабжения. Самая большая система централизованного теплоснабжения и 18% многоэтажек всей страны – такая специфика столицы.

"Несмотря на это, наша задача – максимально уменьшить зависимость от централизации, развивать распределенную генерацию, строить резервные системы энергопитания и теплоснабжения. Именно этот принцип заложен в плане устойчивости", – сообщил Кличко.

Он сообщил, что одновременно план предусматривает восстановление разрушенного и поврежденного оборудования объектов критической инфраструктуры. Это первоочередная задача, которую враг усложняет каждым массированным обстрелом.

"Масштабы столицы означают и большое количество мероприятий, и значительные ресурсы для их реализации. Поэтому план структурирован по принципу приоритетности и реального наличия ресурсов", – подытожил мэр Киева.