Кличко анонсировал открытие Вильнюсского сквера на Оболони

В Киеве на Оболони на улице Приречной продолжаются работы по обустройству Вильнюсского сквера, который презентуют уже через несколько недель. А также здесь возводят мостик по историческим мотивам через заводь. Его строят за грантовые средства Литвы, а архитектурным вдохновением послужил известный мост короля Миндаугаса в Вильнюсе.

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О том, как изменилась территория, которая еще год назад была просто зарослями, рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он анонсировал открытие Вильнюсского сквера.

"На улице Приречной продолжаются работы по обустройству Вильнюсского сквера, который презентуем уже скоро. В зеленой зоне рекреации и отдыха", – рассказал городской голова столицы.

Кличко поблагодарил город-побратима Вильнюса за финансирование этого проекта.

"Спасибо городу-побратиму Вильнюса за финансовую поддержку проекта! За помощь в создании в Киеве еще одного комфортного пространства для психологического восстановления жителей и гостей столицы. Все вместе делаем Киев красивее и комфортнее!", – подчеркнул Кличко.