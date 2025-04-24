'Киевзеленстрой' получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от Японии. Фото

Киев получил от японских партнеров 13 современных миниэкскаваторов KATO.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Накагоме Масаши передали их КО "Киевзеленстрой".

"Помощь предоставлена в рамках Программы безотлагательного восстановления и реконструкции Украины, которую правительство Японии реализует через Японское агентство международного сотрудничества (JICA)", – написал Кличко.

Кличко отметил, что миниэкскаваторы благодаря своим компактным размерам позволяют работать в плотной городской застройке или в условиях ограниченного доступа. Они особенно эффективны для быстрой ликвидации воронок после прилетов вражеских ракет и дронов.

"Более мощные экскаваторы (их получили 2) привлекут к масштабным работам по реконструкции территорий, которые получили значительные повреждения. Также технику будут использовать для подготовки основы к озеленению города", – сообщил мэр Киева.

Виталий Кличко, поблагодарил правительство Японии, Японское агентство международного сотрудничества за помощь украинской столице.