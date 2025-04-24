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"Киевзеленстрой" получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от Японии. Фото

Мария Шевчук
Кияни
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'Киевзеленстрой' получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от Японии. Фото

Киев получил от японских партнеров 13 современных миниэкскаваторов KATO.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Накагоме Масаши передали их КО "Киевзеленстрой".

"Киевзеленстрой" получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от Японии. Фото

"Помощь предоставлена в рамках Программы безотлагательного восстановления и реконструкции Украины, которую правительство Японии реализует через Японское агентство международного сотрудничества (JICA)", – написал Кличко.

"Киевзеленстрой" получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от Японии. Фото

Кличко отметил, что миниэкскаваторы благодаря своим компактным размерам позволяют работать в плотной городской застройке или в условиях ограниченного доступа. Они особенно эффективны для быстрой ликвидации воронок после прилетов вражеских ракет и дронов.

"Киевзеленстрой" получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от Японии. Фото

"Более мощные экскаваторы (их получили 2) привлекут к масштабным работам по реконструкции территорий, которые получили значительные повреждения. Также технику будут использовать для подготовки основы к озеленению города", – сообщил мэр Киева.

Виталий Кличко, поблагодарил правительство Японии, Японское агентство международного сотрудничества за помощь украинской столице.

"Киевзеленстрой" получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от Японии. Фото
"Киевзеленстрой" получил 13 современных миниэкскаваторов KATO от Японии. Фото