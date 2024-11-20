Киеву во время военного положения жизненно необходима безопасная образовательная среда, – Мондриевский

Безопасная образовательная среда – это жизненная необходимость для Киева во время военного положения.

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Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский на своей странице в Facebook.

По его словам, в 2024 году на строительство и реконструкцию столичных учебных заведений предусмотрено 1 300 277 тыс. грн. На ремонты детских садов и школ выделено 1986961 тыс. грн.

"Большинство этих средств направлено на обустройство укрытий, четверть – на ремонт крыш, а остальное – на замену окон, утепление фасадов, модернизацию инженерных сетей и обеспечение безбарьерности. В Киеве более тысячи коммунальных учебных заведений, поэтому и суммы кажутся значительными. Впрочем, все эти меры имеют одну цель: создание безопасной образовательной среды", – прокомментировал Мондриевский.

Он привел пример, что в Дарницком районе столицы завершен ремонт укрытий в 64 учебных заведениях и продолжается строительство трех новых противорадиационных укрытий. В 21 заведении проводят мероприятия по энергосбережению (капитальные ремонты фасадов и крыш). Также капитально ремонтируют два садика, которые не работали и нуждались в полном восстановлении.

В Голосеевском районе идет строительство четырех противорадиационных укрытий и реконструкция школы с пристройкой укрытия. Также в 29 учебных заведениях ремонтируют укрытие, в 28 внедряют мероприятия по энергоэффективности, в 18 – капитально ремонтируют инженерные сети.

В трех школах Днепровского района возводят постройки двойного назначения с противорадиационными свойствами. В 52 учебных заведениях ремонтируют укрытие, а в 55 внедряют мероприятия по энергоэффективности.

Валентин Мондриевский подчеркнул, что большинство новых укрытий являются сооружениями двойного назначения – обеспечивают защиту как для учащихся, так и гражданского населения.

В частности, он отметил, что Киев как крупнейший город Украины с функциями столицы за время полномасштабного вторжения принял, устроил и обеспечивает обучение наибольшему количеству внутренне перемещенных лиц. Поэтому сравнивать Киев с другими городами при рассмотрении тендеров на строительство и реконструкцию образовательных учреждений – некорректно.